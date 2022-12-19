اليوم العالمي للمهاجرين: كيف تساعد التكنولوجيا المهاجرين واللاجئين في بناء حياتهم؟

في 18 ديسمبر من كل عام، يحتفل العالم باليوم الدولي للمهاجرين، وهو يوم للاعتراف بأهمية مساهمة المهاجرين في مجتمعاتهم الجديدة مع تسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها.

تحدثت بي بي سي إلى أليدا ومحمد، وهما مهاجران تمكنا من البدء في إعادة بناء حياتهما في البلدان المضيفة من خلال العمل عن بعد في شركات التكنولوجيا.

قالت أليدا، وهي بوروندية تعيش في جنوب إفريقيا منذ ما يقرب من 6 سنوات: "لقد بدأ ابني البالغ من العمر 5 سنوات يسألني عن سبب وجودي دائما على الكمبيوتر وما أفعله".

وأضافت قائلة: "أنا أعمل مهندسة بيانات متدربة لدى شركة تكنولوجيا مقرها في كولومبيا، وبسبب الاختلاف الكبير في التوقيت أنا مشغولة للغاية من فترة ما بعد الظهر إلى منتصف الليل تقريبا، يومي طويل مع طفلين دون سن الخامسة وأقوم بالعمل عن بعد".

وبينما تحاول أن توازن بدقة بين العائلة والوظيفة، تشعر أليدا بالامتنان للفرصة التي تشعر أنها ستفتح المزيد من الآفاق في مسيرتها المهنية في المستقبل.

في السنوات الأخيرة، اقترح بعض رواد الأعمال الاجتماعيين استخدام التكنولوجيا لتمكين المهاجرين والنازحين، سواء في تعليمهم مهارات تكنولوجيا المعلومات لمساعدتهم في العثور على عمل أو في منحهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت والمنصات الرقمية.

وعلى مدى العقد الماضي، دعت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان إلى توفير إدارة ودعم أفضل للمهاجرين.