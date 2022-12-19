وزيرة الهجرة: نحرص على تعريف أبناء المصريين بالخارج بما تحققه الدولة من نجاحات

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة لـ54 من أبناء المصريين بالخارج من الدارسين وخريجي مدرسة "فيلوباتير كولدج" المصرية القبطية بكندا، حيث استهلت الزيارة بتفقد مقر شركة العاصمة الإدارية، والتعرف على المشروعات العملاقة التي تقوم بها مصر في الجمهورية الجديدة لتحقيق خطط التنمية المستدامة في الألفية الثالثة.

واستقبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية واللواء د. أحمد فهمي المدير العام، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوفد المرافق لها من الشباب.

وتم تقديم عرض توضيحي شامل عن العاصمة الإدارية وأبرز المنشآت بها ومراحل تطورها والهدف من إنشائها وشرح الهدف من انشاء مدينة من الجيل الرابع تستوعب نحو 8 ملايين مواطن، بعد انتهاء كل المراحل، وتخفيف العبء والزحام عن القاهرة، بجانب توفير آلاف من فرص العمل للشباب، وتوفير أحياء سكنية واستثمارية، بجانب الحي الحكومي المقرر أن تنتقل إليه كافة الوزارات ومجلس الوزراء وعدد من المؤسسات التنفيذية والتشريعية بدءًا من أول يناير 2023.

ومن ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة حرصها على تعريف أبناء المصريين بالخارج بما تحققه الدولة المصرية من نجاحات في مختلف الملفات، وقدرتها على مواجهة التحديات، رغم ما يشهده العالم، حيث تناول اللقاء أبرز المستجدات التي قامت بها مصر خلال الأعوام الماضية، لمواصلة خطط البناء والتنمية.

وأكدت أن ما تم إنجازه يدعو للفخر، وسط ظروف اقتصادية وتحديات صعبة، بخطوات تسابق الزمن لإنشاء بنية تحتية قوية، وإطلاق مدن الجيل الرابع، بما تتميز به من تكنولوجيا وتطور يحاكي أحدث المدن العالمية، موضحة أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد علامة بارزة وأيقونة للإنجاز والتطوير في فترة زمنية وجيزة.

وثمنت وزيرة الهجرة حرص فيبي وصفي، على تنظيم زيارات بشكل مستمر إلى مصر لأبناء المصريين بكندا، وحرصها على اصطحاب عدد من الشباب الذين يزورون مصر لأول مرة، وكذلك عدد من الشباب الأجانب، ما يسهم في الترويج لمعالم مصر والتنمية التي تشهدها في كل المجالات، حيث تعد نموذجا ملهما ومصدر فخر للمرأة المصرية بالخارج، استطاعت تحقيق نجاحات عدة في مجال التعليم وتربية النشء، وأصبحت ذات تأثير كبير في المجتمع الكندي، ودائما لها مواقف وطنية عديدة خاصة دورها في مساعدة المصريين بكندا أثناء جائحة كورونا، وكذلك الاحتفال بشهر الحضارة المصرية الذي ينظم كل عام.

وأشادت وزيرة الهجرة بحرص طلاب مصر بالخارج على الدور الذي سبق وقدموه لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مرحبة بزيارتهم لمصر مجددا بعد الزيارة السابقة في مارس 2020 مشيرة لأهمية ربط ابناء مصر بالخارج بوطنهم، وما شهدته النسخة الثالثة من ملتقى لوجوس للشباب من تأثير في الحضور من مختلف الدول موضحة أن هناك جيل من المهم أن نعرفه بتاريخه ووطنه، لأنهم قادرون على نشر الصورة الصحيحة عن مصر في مختلف المحافل، مشيرة إلى أن هناك إشادات بما تقدمه المدرسة المصرية، داخل المجتمع الكندي، معتبرة جهودها رسالة مهمة لكفاءة المصريين في التخصصات كافة، وقدرتنا على تحقيق النجاح.

ومن ناحيتها، أشادت "فيبي وصفي"، بما تحققه مصر من نجاحات كبيرة، موضحة أن بناء مدينة عملاقة بحجم العاصمة الإدارية الجديدة يحتاج لعقود حتى تخرج بهذه الصورة، ولكن مصر تصنع المستحيل، مؤكدة أننا أحفاد بناة الأهرام وما نصنعه هنا من تعمير الصحراء لا يقل إنجازا عما فعله أجدادنا عبر التاريخ.

وأكدت "وصفي" أن مستوى الإنجاز منذ وباء كورونا، يؤكد أن هناك جهود عظيمة خلفه، موضحة أنها لمست الكثير من التغييرات منذ آخر زيارة لها، مضيفة أن العالم كان يغلق أبوابه خوفا من وباء كورونا المستجد، بينما كانت مصر تبني وتشيد، وهذا ليس جديدا على شخصية المصريين الذين يحرصون على تنمية وتطوير الوطن وأن يكون في أفضل حال، موضحة الحرص على نشر معالمنا السياحية بين الجاليات المصرية بالخارج والأجانب، وأن الطلاب والشباب لديهم الشغف للتعرف على تاريخهم وحضارتهم، مؤكدة أنهم في كل زيارة يحرصون على زيارة أبرز المعالم ولقاء المسئولين، بجانب التعرف على ما تقوم به الدولة المصرية في مختلف المجالات لدعم الشباب والأسر وتطوير قطاعات التعليم والصحة، ومختلف المبادرات المعنية بصحة المصريين.

وتابعت "فيبي" أنه تم اختيار مدرسة "فيلوباتير كولدج" بمقاطعة مسيساجا الكندية، أفضل مدرسة خاصة في كندا، لأربع سنوات متتالية، وتم اختيارها أول مُدرسة بإدارة مصرية في أونتاريو بكندا، ضمن أكثر مئة شخصية تأثيرا بالمجتمع الكندي في عام 2021، ضمن كتاب "سيدات ملهمات يقدن التغيير"، مؤكدة أن هناك إشادات من مختلف الجنسيات بما تقدمه المدرسة المصرية في كندا.

وأكدت فيبي، أن تنظيم زيارة لعدد من المعالم المصرية البارزة، يأتي مكافأة لطلاب المدرسة المتفوقين، ما يشجع الطلاب على معرفة ما تتمتع به مصر من معالم سياحية بارزة، مشيدة بما اقترحه القائمون على شركة العاصمة من فتح أبواب التدريب للطلاب المتميزين من جامعات مصر المختلفة، وكذلك إتاحة الفرصة للطلاب المصريين الدارسين في كندا بجانب عمل مسابقات لأفضل الابتكارات التي يقدمها شباب الباحثين.

وبدورهم، أعرب الشباب عن سعادتهم لزيارة مصر، مؤكدين حرصهم على التفوق في كل المجالات، لنقل الخبرة لوطنهم الأم، ورفع اسمه عاليا في كل المحافل.

وأكد الشباب فخرهم بما شاهدوه من معالم متميزة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين أنهم سيحرصون على نقل الصورة الحقيقية لمصر عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن ما شاهدوه يمثل جهدا كبيرا بسواعد شباب مصر في مختلف أنحاء العاصمة الذين يعملون بجد وابتسامة لبناء الوطن.

وتضم مدرسة فيلوباتير مئات الطلاب من جنسيات مختلفة من إنجلترا وكندا والجزائر ونيجيريا والصين ومصر، لتعكس تجربة عظيمة بإدارة مصرية تمثلها "فيبي وصفي"، التي تلقت دراستها في مجال نظم التعليم من مرحلة الحضانة إلى الثانوية العامة في جامعات هارفارد وتورنتو وويسترين أونتاريو ودوفل كولدج.

وبدورها قدمت وزيرة الهجرة درع الوزراة إلى المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، تقديرا لجهوده البارزة، كما قدمت درع الوزارة لـ "فيبي وصفي".