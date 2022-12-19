شريف حمودة: استقرار الدولار مرتبط بتوفيره للمستثمرين من البنك المركزي

أكد المهندس شريف حمودة خبير اقتصادي، أن الاقتصاد غير الرسمي هو النسبة الأكبر من الاقتصاد الرسمي في مصر ودخوله للقطاع الرسمي يتطلب عوامل جذب وليس هروب، لافتا إلى أن السوق العقاري ضخم جدا وأيضا السوق السياحي كبير وقاطرة قادرة على سحب صناعات كثيرة.

وأشار المهندس شريف حمودة، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن الدولار يستقر إذا تم توفيره للمستثمرين من البنك المركزي، قائلا: "الدولار يستقر إذا المستورد ملقاش نفسه محتاج يدور عليه بأي ثمن وإذا أعدنا الثقة مع المؤسسات الدولية وكان متوفر في البنوك".

وتابع: "يزيد معدل الصناعة إذا وجد تصور واضح للصناعة وحوافز ضريبية والأهم في المرحلة القادمة الحوافز الضريبية والصناعة تحتاج للكثير من الحواف المباشرة وغير المباشرة"، مشيرا إلى استعدادهم لإطلاق مدينة طربول الصناعية جنوب القاهرة باستثمارات مصرية وعالمية.