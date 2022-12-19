الشركات الكورية الجنوبية تتوقع تراجع معدل نمو الصادرات خلال 2023

تتوقع الشركات العاملة في كوريا الجنوبية تراجع معدل نمو صادرات البلاد خلال العام المقبل وسط ارتفاع أسعار المواد الخام وتباطؤ الاقتصادات الكبرى.

وأظهر مسح اقتصادي شمل 150 شركة في 12 صناعة تصدير أن الصادرات خلال العام المقبل من المتوقع أن تنمو بنسبة 5ر0% مقارنة مع العام الحالي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المسح الذي أجري بتكليف من اتحاد الصناعات الكوري الجنوبي القول إنه من المتوقع تراجع صادرات المنتجات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 9ر1% سنويا، وانخفاض صادرات البتروكيماويات بنسبة 5ر0%، مقابل نمو صادرات المنتجات الصيدلانية الحيوية والصحية بنسبة 5ر3% وصادرات الصلب بنسبة 2ر0%، والسيارات بنسبة 9ر0%، والآلات والسفن بنسبة 7ر1%.

ومن إجمالي الشركات، توقع ما يقرب من 40% تقلص الصادرات الكورية لعام 2023 مقارنة بهذا العام بسبب ضعف القدرة التنافسية للتصدير، الناجم عن ارتفاع التكاليف وتباطؤ الطلب من وجهات التصدير الرئيسية.

أجرت المسح شركة مونو للأبحاث بتكليف من اتحاد الصناعات الكورية.

وفقدت الصادرات التي تعتبر عنصر النمو الأساسي للاقتصاد الكوري على مدى العامين الماضيين، الزخم في الأشهر الأخيرة بسبب التأثيرات السلبية الخارجية، مع رفع بنك الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة والحرب الأوكرانية.

وتقلصت الصادرات بنسبة 14% على أساس سنوي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ما يمثل تراجعا للشهر الثاني على التوالي، وهي المرة الأولى التي تتراجع فيها الصادرات لشهرين متتاليين منذ أوائل عام 2020. وقد سجلت كوريا الجنوبية آخر تراجع في الصادرات لشهرين متتاليين من آذار/مارس وحتى آب/أغسطس 2020.

وتتوقع مراكز البحث الرئيسية في كوريا بما يشمل الرابطة الكورية للتجارة الدولية نمو الصادرات الكورية بنسبة 7% في 2022 مقارنة بالعام السابق .