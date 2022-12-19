سفارة الأرجنتين بالقاهرة تحتفل بفوز منتخبها بكأس العالم وتشكر ميسي: كنت أفضل سفير لنا

احتفلت سفارة الأرجنتين بالقاهرة، بفوز المنتخب الأرجنتيني الوطني بكأس العالم قطر 2022، موجهة الشكر للمنتخب الوطني والأرجنتينيين والمشجعين من المصريين.



وقالت السفارة، في بيان: "كيف تعتقدون أن كرة القدم مجرد لعبة، وفيها يتم خلط العديد من الأحاسيس والمشاعر. فريق كان عليه أن يمر بجميع المراحل للوصول إلى القمة".



وتابعت السفارة شاكرة لاعبي منتخبها الوطني: "كل لاعب من الفريق الوطني العظيم ترك كل شيء خلفه وعمل بجد كجزء من المجموعة التي كان لها هدف واضح".



ووجهت السفارة عبارات الشكر والثناء للاعب منتخبها الوطني ونجم كرة القدم ليونيل ميسي، قائلة: "اليوم نشكرك ميسي. كل عبارات الشكر والثناء لك أيها الكابتن؛ لأنك لم تُقصر ولم تيأس، وكنت أفضل سفير لنا، أرجنتيني بفخر".



وشكرت السفارة المشجعين المصريين الذين شجعوا الأرجنتين وفرحوا لفوزها بكأس العالم فيفا قطر 2022، قائلة: "شكرًا لكل الأخوة والأخوات في مصر الذين احتفلوا اليوم بالفوز وكانوا سعداء وكأنهم أرجنتينيين".





