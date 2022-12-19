مديرة التنمية المستدامة بالجامعة العربية لـ«الشروق»: الانتهاء من «الورقة البيضاء» لمبادرة الأمن المناخي الشهر المقبل

- نعمل على إدماج مبادرة القضاء على الجوع ضمن الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي الصادرة عن قمة الجزائر

- طرح ملف التمويل المستدام على جدول أعمال القمة التنموية المرتقبة في نواكشوط

- انعقاد أول حوار إقليمي في الدول العربية المتأثرة بالنزاعات وفقا للنهج ثلاثي الأبعاد خلال 2023

أعلنت الوزير المفوض ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، إن اللجنة العربية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة 2030 على وشك الانتهاء من النسخة النهائية من الورقة البيضاء للمبادرة الاقليمية للأمن المناخي، تحت عنوان" حلول مستدامة للأمن الإنساني"، ذاكرة أنه من المقرر أن يتم الانتهاء منها بشكل نهائي الشهر المقبل، لتصبح جاهزة بمشروعاتها العشرة، ويتم موافاة الدول العربية بها، لإبداء أراءها و ملاحظاتها بشأنها، لنبدأ عقب ذلك مرحلة جديدة ألا وهي العمل على تنفيذ هذه المشروعات وبحث سبل توفير التمويل اللازم لها.

وأوضحت العجيزي في تصريحات لـ"الشروق"، على هامش انعقاد الاجتماع الثاني عشر للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، أن "المبادرة الإقليمية للأمن المناخي قد تم طرحها من خلال أعمال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين "cop27" برئاسة مصر، بمشاركة جميع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، ومن أبرزها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الاسلامي للتنمية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والبنك الدولي، بالإضافة لممثل عن الإمارات".

وحول أبرز الموضوعات التى ناقشتها اللجنة، قالت العجيزي: "جاء في الصدارة مبادرة القضاء على الجوع، وذلك في ضوء مستجدات عمل اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع منذ إصدار بيانها بتوقيع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بشأن كيفية التعامل مع تحديات الأمن الغذائي".

وأضافت أن "اللجنة عقدت اجتماعا لمناقشة تفعيل البيان، وبالفعل تم الاتفاق على انشاء مجموعات عمل، لمتابعة مشروعات محددة، أبرزها مشروع طريق الأشجار المثمرة".

وأشارت في السياق ذاته لقرار اللجنة إدماج مبادرة القضاء على الجوع ضمن الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي الصادرة عن قمة الجزائر.

أما فيما يخص ملف التمويل المستدام، أشارت الوزير المفوض ندى العجيزي إلى موافقة الأمين العام للجامعة على طرح هذا الموضوع المحوري ضمن جدول أعمال القمة التنموية المرتقبة في نواكشوط 2023، مؤكدة على ما يمثله التمويل من خطوة رئيسية ومهمة، تستوجب دائما تكثيف العمل وتضافر الجهود، مشيدة في الوقت ذاته بأداء الدول العربية، التي أصبحت تولي اهتماما بالغا للتأكيد على أهمية ملف التمويل المستدام.

ومضت قائلة: "من هذا المنطلق وعلى هذا الأساس تم طرح مقترح إنشاء تحالف تنموي مالي إقليمي دولي، لتمويل أهداف التنمية المستدامة"، مضيفة أن "المقترح لا زال في مرحلة الإعداد"، مشيرة لانعقاد اجتماع رفيع المستوى بالجامعة العربية خلال الفترة المقبلة، الهدف منه بحث آليات تمويل جميع المشروعات المطروحة".

كما ذكرت أن الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لذوي العلاقة المتعددين لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية، شهد الاتفاق على انعقاد حوار إقليمي على مدى عامين في جميع الدول المتأثرة بالنزاعات، وفقا للنهج ثلاثي الأبعاد "السلام، التنمية، و المساعدات الانسانية"، وذلك ابتداءا من عام 2023، بمشاركة جميع ذوي العلاقة سواء من مجتمع مدني، أوقطاع خاص، أوشباب، دون اقتصار الحوار على الحكومات، تأكيدا على هذه المفاهيم من خلال هذه الدول، لتجنب أي نزاعات حاضرة، بل و فرض لغة الحوار لتعزيز الصمود.

وحرصت العجيزي على الإشادة باستجابة ودعم جميع الدول العربية لتعزيز الصمود العربي أمام جميع المعوقات التي تواجهها سواء فيما يخص تغير المناخ أو الأمن الغذائي أو فيما يخص الطاقة، مؤكدة أهمية التضامن والتعاون العربي، لتجاوز جميع الأزمات، إضافة للتكامل الذي يمثل عنصر أساسي في مسار العمل على بناء القدرات لتعزيز الصمود الأقدر على مواجهة أي أزمة وتجاوزها.