رجال الإنقاذ الإيطاليون ينقذون نحو 70 مهاجرا إضافيا في البحر المتوسط

أنقذت منظمة "إيمرجنسي" الإيطالية للإغاثة الطبية المزيد من مهاجري القوارب من المحنة التي ألمت بهم في عرض البحر الأبيض المتوسط.

وقالت المنظمة إن الفريق انتشل 72 رجلا من المياه الدولية بين مالطا وتونس صباح اليوم الاثنين، وإن معظمهم من باكستان. وقال المهاجرون إنهم غادروا ليبيا مساء السبت الماضي على متن قارب خشبي متجه صوب جزيرة لامبيدوز.ا الإيطالية.

وقالت المنظمة إنه يوجد حاليا على متنها 140 مهاجرا تم إنقاذهم، وإنها الآن في طريقها إلى ميناء ليفورنو في توسكانا، الذي خصصته السلطات الإيطالية لها من قبل.

وأعلنت منظمة "سي آي" الألمانية غير الحكومية، أن سفينة تابعة لها في طريقها أيضا إلى ميناء ليفورنو وعلى متنها 63 مهاجرا تم إنقاذهم. وأصبحت كلتا السفينتين على بعد عدة أيام من الميناء.

ووفقا لتقارير إعلامية، تريد الحكومة اليمينية الإيطالية إدخال لوائح جديدة لرجال الإنقاذ البحري من المدنيين، الذين انتقدت عملياتهم بشكل متكرر.