الليرة اللبنانية تواصل انهيارها غير المسبوق

تواصل الليرة اللبنانية انهيارها غير المسبوق لتناهز الـ 44 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الأمريكي الواحد في السوق السوداء، في ظل أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية طاحنة.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاثنين، 43900 للمبيع و44100 للشراء.

وينعكس ارتفاع سعر صرف الدولار على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والمحروقات والأدوية، وسط خشية من تواصل انهيار الليرة اللبنانية وانعكاسها على ذوي الدخل المحدود والفقراء.

في سياق متصل، قال الخبير في الأسواق المالية نديم السبع، إنه لا سقف لانهيار الليرة اللبنانية لأن السقف مفتوح، مضيفا: "اليوم 45 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد سنقطعها وسنصل إلى 50 ألف ليرة لبنانية ومن الممكن أن يصل الدولار إلى 100 و200 ألف ليرة لبنانية".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لا يمكن تحديد اتجاه سعر الصرف في لبنان، وكلما سنستمر في إضاعة الوقت وعدم معالجة المشكلة الموجودة في لبنان كلما سيتدهور سعر الصرف أكثر وأكثر".

وذكر أن انهيار الليرة اللبنانية هو تكملة للمسار الصاعد للانهيار الذي بدأ منذ العام 2019.