واتس آب يطلق ميزة جديدة: 5 ثوان للتخلص من الرسائل المرسلة بالخطأ

طرح تطبيق التراسل الفوري "واتس آب"، ميزة جديدة بشأن الرسائل التي يتم إرسالها عن طريق الخطأ، والتي تسبب إحراجا لمرسلها.



وعالج "واتسآب" مشكلة يواجهها الملايين من مستخدميه يوميا، وهي أنهم يختارون بالخطأ "حذف لي" فقط، عند الرغبة في التخلص من رسالة عرضية، وفق وكالة سبوتنيك.



والميزة الجديدة التي أطلقها "واتسآب" تدعى "الحذف العرضي"، والتي ستمنح كافة المستخدمين نافذة ستظهر لمدة 5 ثوان فقط، لكي يختاروا من خلالها "حذف للجميع" بدلا من "حذف لي فقط"، وذلك بعد اختيارهم كلمة "Undo".



وتمثل ميزة "الحذف العرضي" طبقة حماية إضافية لمن يرسلون رسائل عرضية، وهي متاحة حاليا لمستخدمي تطبيق "واتسآب" على هواتف "آيفون" و"أندرويد".



يشار إلى أن تطبيق "واتسآب" يعمل حاليا على تطوير ميزة جديدة، تسمح للمستخدمين بإرسال رسالة نصية قابلة للقراءة مرة واحدة فقط، لتنتهي صلاحيتها بعد ذلك.



ولا يمكن نسخ هذه الرسالة النصية أو حفظها أو إعادة توجيهها لشخص آخر، كما أنه لا يتمكن الأشخاص من التقاط لقطة شاشة ثابتة "سكرين شوت".