أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، أن 46 مليون سائح أنفقوا 2ر71مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري (الدولار يساوي 76ر3ريال).

ووفقا للنشرة الشهرية الصادرة عن وزارة الاستثمار لشهر ديسمبر 2022، اليوم الاحد، "ارتفع إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين إلى المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى حوالي 46 مليون سائح وبنسبة 45% مقارنة بـ 7ر31مليون سائح خلال الفترة نفسها من العام 2021.

ووفقا للنشرة " عدد السياح الوافدين إلى المملكة بلغ نحو 1ر6 مليون سائح منهم6ر3 مليون سائح خلال الربع الثاني، فيما بلغ عدد السياح المحليين نحو 40 مليون سائح خلال النصف الأول 2022."

ويقصد بالسياح المحليين زوار المبيت الذين قضوا ليلة واحدة على الأقل خلال رحلتهم السياحية.

وبحسب النشرة، بلغ إجمالي إنفاق السياح المحليين والوافدين 2ر71مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، 27 مليار ريال منها إنفاق السياح الوافدين.

وأعلنت وزارة السياحة السعودية، بداية سبتمبر الماضي، تعديلات على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، شملت توسيع الفئات المؤهلة، وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين في زيارة المملكة لغرض السياحة.