كييف: صواريخ روسيا تكفي لشن هجمات كبيرة قليلة

قال أمين مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني أوليكسي دانيلوف، إن من المرجح ألا يكون لدى روسيا سوى عدد من الصواريخ يكفي لشن هجمات أخرى قليلة، تستهدف البنية التحتية الأوكرانية.



وقال دانيلوف، في مقابلة مع صحيفة "أوكرينسكا برافدا" الإلكترونية: "إذا قمت بتعداد هجماتهم الكبيرة، فحينئذ لم يتبق لهم سوى اثنتين أو ثلاث هجمات، وربما يمكنهم شن أربع هجمات، وبمجرد شنها، لن يتبق لديهم شيء".



غير أن دانيلوف قال قبل نحو شهر، إنه يعتقد أنه لم يعد هناك سوى ثلاث أو أربع هجمات صاروخية روسية أخرى. ومنذ ذلك الحين، شنت روسيا أكثر من ثلاث هجمات بعدد صواريخ بلغ حوالي 70 صاروخا في المجمل.



ووفقا للتقديرات الأوكرانية، تستطيع روسيا إنتاج حوالي 70 صاروخا وصاروخا مجنحا شهريا، على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة عليها.