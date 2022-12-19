 لبنان: فرار 26 سجينا من سجن في البقاع الغربي - بوابة الشروق
الإثنين 19 ديسمبر 2022 10:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟
النتـائـج تصويت

لبنان: فرار 26 سجينا من سجن في البقاع الغربي

د ب أ
نشر في: الإثنين 19 ديسمبر 2022 - 10:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 ديسمبر 2022 - 10:02 ص

أفاد تقرير لبناني بأن 26 سجينا فروا فجر اليوم الإثنين من سجن جب جنين في البقاع الغربي.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم أن معظم الهاربين يقضون مدة عقوبتهم بتهمة تجارة الممنوعات والأسلحة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك