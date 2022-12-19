لبنان: فرار 26 سجينا من سجن في البقاع الغربي

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أفاد تقرير لبناني بأن 26 سجينا فروا فجر اليوم الإثنين من سجن جب جنين في البقاع الغربي.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم أن معظم الهاربين يقضون مدة عقوبتهم بتهمة تجارة الممنوعات والأسلحة.