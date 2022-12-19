البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الأردن في مواجهة الإرهاب

أعرب البرلمان العربي عن خالص تعازيه وصادق مواساته للمملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا في استشهاد عدد من رجال الأمن الذين فاضت أرواحهم، أثناء تأديتهم الواجب الوطني في حفظ أمن واستقرار المملكة ومواجهة عدد من الإرهابيين والخارجين على القانون.

وأكد البرلمان العربي في بيان له، اليوم الاثنين، تضامنه التام مع المملكة الأردنية الهاشمية في حربها ضد الإرهاب ووقوفه بجانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار وحماية شعبها ومكافحة الفكر المتطرف، مجددا إدانته لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تهدد أمن واستقرار دولنا العربية.

وأفادت مديرية الأمن العام الأردنية، في وقت سابق من اليوم الإثنين، بمقتل ثلاثة من رجال الأمن العام وإصابة خمسة آخرين خلال مداهمة مشتبه به بمقتل نائب مدير شرطة محافظة معان عبد الرزاق الدلابيح.

وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، يوم الجمعة الماضي، مقتل نائب مدير شرطة محافظة معان؛ إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس، فضلا عن إصابة ضابط وصف ضابط بعيارات نارية، أثناء تعاملهم مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.