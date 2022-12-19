تحذير استخباراتي إسرائيلي غير مسبوق: العالم على حافة الهاوية

حذرت المخابرات الإسرائيلية اليوم الاثنين، في أول تقرير تقييمي يتبع النمط الغربي في التحليل والذي قدم في مؤتمر خاص، من سلسلة من الأزمات العالمية المتزامنة المتغيرة.



وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن تقييم المخابرات الإسرائيلية عادة ما ينظر إلى 20 عاما قادمة، في حين أن التقرير الجديد يركز على فترة أقصر تبلغ 10 سنوات.



وأضافت أن التقييم استند إلى أفضل الممارسات المستخدمة في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، بحسب مسؤول وزارة الاستخبارات فيكتور إسرائيل، الذي شارك في صياغة التقرير الجديد.



وحددت الاستخبارات مجالات "الخطر" التي تتراوح من العسكرية والطاقة إلى أزمات المناخ والصحة وكيف تتشابك هذه الأزمات، بحسب التقرير الذي قال إن العالم على "حافة الهاوية"، ومن المرجح أن يصطدم بمجموعة متنوعة من الأزمات التي تؤثر على جميع جوانب الحياة.



وتوقع المؤلفون أن تلقي هذه الأزمات بظلالها على الإرهاب، وقالوا إن ذلك لن يكون في صالح إسرائيل.



وتابع التقرير: "العالم في مرحلة انتقالية مماثلة لكونه على حافة الهاوية، وبعد ذلك ستؤدي سلسلة من الأزمات التي تضرب في وقت واحد إلى إعادة ترتيب الجغرافيا السياسية للكوكب، ومكانة التكنولوجيا، والنظام الاقتصادي، ومجموعة متنوعة من التخصصات الأخرى من الصحة إلى الطاقة".



وبحسب الصحيفة، كانت إحدى التوصيات هي تعزيز التحالفات الجيوسياسية الرئيسية، حيث يعتقد المؤلفون أن الحفاظ على توازن جيوسياسي سيكون تحديا لإسرائيل في علاقاتها مع الولايات المتحدة والصين وروسيا، بسبب "تنافسهم المشحون بالصراع".