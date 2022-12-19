قلق ألماني من تغير دور بيلاروسيا في حرب أوكرانيا بعد زيارة بوتين

قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفن هيبيستريت، إن برلين قلقة بشأن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى مينسك، لأن ذلك "قد يغير دور بيلاروسيا في الحرب بأوكرانيا.

وصرح هيبستريت للصحفيين، اليوم الاثنين: "يعلم المستشار (الألماني أولاف شولتز) أنه من المتوقع أن يزور الرئيس الروسي بوتين بيلاروسيا اليوم - أعتقد للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. أما بالنسبة للمستقبل، فنحن بحاجة إلى الانتظار، وبالطبع، هناك مخاوف من هذا".

وأضف أن المخاوف تتعلق باحتمال قرار بيلاروسا بتغيير دورها في الحرب الروسية، متابعا: "نرى، على الأقل، أن بيلاروسيا تقدم المساعدة".

وامتنع هيبيستريت عن التعليق على طلب من الصحفيين لتوضيح ما إذا كانت ألمانيا لديها مخاوف من مشاركة بيلاروسيا في الحرب، قائلا: "لا أود أن أعطي مزيدا من التعليقات، ولكن، بالطبع، قد تزداد المساعدة من بيلاروسيا، فهذا ممكن، لكن أولا، يجب أن ننتظر. دعونا نرى كيف ستسير هذه الزيارة وماذا ستكون نتيجتها".

وفي وقت سابق يوم الاثنين، وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تقارير وسائل الإعلام بأن بوتين يزور مينسك لإجبار بيلاروسيا على المشاركة فيما تسميها موسكو بالعملية العسكرية الخاصة، بأنه "افتراءات ساذجة تماما".

وصل الرئيس بوتين، في وقت سابق اليوم الاثنين، إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، حيث كان في استقباله الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.