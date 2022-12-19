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حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على مؤازرة فريق منتخب بلاده في غرفة ملابسهم بعد هزيمتهم من الأرجنتين في المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم.

وقال ماكرون موجهاً حديثه للمنتخب الفرنسي في غرفة خلع الملابس، في مقطع مصور نشره على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":" انتم جعلتم أكثر من ١٠٠ مليون فرنسي وفرنسية يحلمون.. جعلتم المليارات الذين شاهدوكم خلال المباراه يحلمون ".

وأضاف ماكرون:"لا تحزنوا ولا تشعرون ابدا بالندم "، مضيفاً:" اديتم جيدا ...لا يوجد هناك فريق يفوز بكل المباريات متتالية بينهما وقت قصير ...تلك هي رياضة كرة القدم .. نحن فخورون بكم".

وعقب خسارة المنتخب الفرنسي من الأرجنتين في نزل ماكرون إلى أرض الملعب لمواساه نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي.

وفاز المنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح بعد تعادلهما خلال المباراة (٣-٣).

وحرص ماكرون على تشجيع منتخبه في غرف الملابس كذلك في المباريات في نصف النهائي، كذلك في التغريدات التحفيزية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

كما بدا ماكرن مشجعًا عفويا، خلال المباريات، إذ خلع معطفه وكان يشجع بحماس منتخب بلاده، كما واظب زيارة لاعبي المنتخب الفرنسي في غرفة الملابس.