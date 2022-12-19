ضبط أمين عهدة شركة صناعات غذائية بالقاهرة بتهمة الاختلاس

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أمين عهدة لشركة صناعات غذائية بالقاهرة؛ بتهمة اختلاس بضائع عهدته مما أضر بأموال الشركة.



والبداية بتلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغا من مسؤولي إحدى الشركات للصناعات الغذائية الكائنة بالقاهرة ضد موظف بالشركة؛ لاختلاسه بضائع من عهدته مما أضر بأموال الشركة جهة عمله.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين استغلال رئيس وأمين العهدة بالشركة المشار إليها - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة- طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي والمنوط به استلام عهدة الشركة من البضائع المختلفة؛ لبيعها وتوريد ثمنها عقب ذلك للشركة محل عمله، وقيامه باختلاس كمية من البضائع والامتناع عن توريد قيمتها للشركة محل عمله "دون وجه حق"، ولعدم اكتشاف أمره وتسوية عهدته مستنديا امتنع عن إثبات البضائع المختلسة بكشوف عهدة مخزن فرع الشركة المشار إليها.



وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأمكن التوصل لجميع المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.