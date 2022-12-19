وزير خارجية أمريكا يهنئ ميسي بعد الفوز بكأس العالم: كانت مبارة رائعة وصعبة

هنأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، المنتخب الأرجنتيني وقائده ليونيل ميسي، على فوزهم ببطولة كأس العالم لكرة القدم، معربا عن تطلعه لتشجيع منتخب بلاده في المونديال القادم الذي تنظمه رفقه كل من كندا والمكسيك.

وكتب بلينكن، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلا إنها خسارة كبيرة للفرنسيين، لكن العالم ليتطلع لمباراة أفضل أو أكثر صعوبة من تلك، مؤكدا أن المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في قطر، كانت رئاعة حقا، وفق قوله.

وأعرب بلينكن، عن تهانيه للأرجنتين وليونيل ميسي، على التتويج بكأس العالم، قائلا: أتطلع حقا لتشجيع الفريق المضيف في مونديال 2026.

وتنظيم الولايات المتحدة الأمريكية، بجانب كل من كندا والمكسيك، كأس العالم 2026.

وتوج منتخب الأرجنتين، بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخة، بعد فوزه على منتخب فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية، إثر انتهاء اللقاء بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.