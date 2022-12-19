الإيكواس ودول السبع الصناعية يناقشان مكافحة الجرائم الإلكترونية

عقدت مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ندوة حول الأمن الدولي في الفضاء الإلكتروني والدبلوماسية السيبرانية الإقليمية بالشراكة مع مكتب وزارة الخارجية الأمريكية.

وذكر بيان صادر عن (الإيكواس)، اليوم الاثنين، أن الندوة ناقشت تنفيذ سلوك الدول المسؤول في الفضاء الإلكتروني وتطبيق القانون الدولي، ومجموعة من القواعد الطوعية غير الملزمة، ودعم تدابير بناء الثقة.

وركزت الأطراف المشاركة على ضرورة تطوير وتنفيذ تدابير بناء الثقة الإقليمية لأنها تتطلب المشاركة والحوار الفعال والتعاون بين الدول الأعضاء حيث تختلف مستويات نضج الأمن السيبراني، بجانب تدابير بناء الثقة كوسيلة لتقليل خطر سوء الفهم المحتمل الذي قد ينجم عن حوادث الفضاء الإلكتروني.

حضر الندوة ممثلون عن وزارات الإيكواس المسؤولة عن الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووزارات الدفاع، ووزارات الخارجية والبعثات الدائمة للدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في جنيف ونيويورك والأمم المتحدة وفيينا، وركزت على قضايا الأمن الدولي.

وتعد مبادرة الإيكواس ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى حول الأمن السيبراني منصة مشتركة لتعزيز الأمن السيبراني داخل دول الإيكواس، وتم إطلاقها تحت رئاسة ألمانيا وستركز خطة العمل المعتمدة (2022-2025) على بناء الدبلوماسية السيبرانية الإقليمية، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وضمان حماية البيانات السيادية، وحماية البنية التحتية الحيوية.