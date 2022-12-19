تعليم الغربية تشارك في المهرجان الأول لرسوم الأطفال ذات الطابع الأثري والتاريخي

شاركت مديرية التربية والتعليم بالغربية، بقيادة ناصر حسن، وكيل الوزارة، في المهرجان الأول لرسوم الأطفال ذات الطابع الأثري والتاريخي، والذي أقيم بمتحف طنطا، بدعوة من الدكتور عماد بدير مدير المتحف، وبإشراف ومتابعة الدكتورة رباب عبدالمحسن، مستشار التربية الفنية بالوزارة، والدكتور السيد العراقي، مدير عام الشؤون التنفيذية، وإشراف خالد حسن، الموجه العام للتربية الفنية.

وأشار وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، إلى استمرار تنفيذ ورشة العمل للرسم، للطلاب من مراحل التعليم المختلفة، عن آثار مصر القديمة من ملوك الدولة القديمة، ومعابد ورسوم فرعونية، تمهيداً لإقامة المعرض الدائم لرسوم الأطفال والخاص بأعمال الطلبة بالمتحف.

ووجه وكيل الوزارة، الشكر، لمدير متحف طنطا، على الدعوة الكريمة، التي ترسخ وتعظم قيم الولاء والانتماء في نفوس الطلاب، بمشاركتهم وأعمالهم الفنية، كما قدم الشكر لتوجيه التربية الفنية وجميع المعلمين والطلاب المشاركين في المهرجان.