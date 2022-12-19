مياه الشرب بسوهاج تبدأ أعمال الاختبارات العملية للمتقدمين لمسابقات التوظيف

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، صباح اليوم الإثنين، أعمال الاختبارات العملية للمتقدمين لوظائف الشركة رقم 2 لعام 2020 ومسابقة الشركة رقم 1 لعام 2022، والتي تستمر حتى 25 ديسمبر الجاري.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إنه في وقت سابق تم إعلان أسماء المتقدمين وتوقيت الاختبارات ومقار اللجان، وذلك بالبحث بالرقم القومي على موقع الشركة الإلكتروني: https://www.scww.com.eg.

وأشار اللواء مصطفى كامل، مستشار الشركة لشؤون الموارد البشرية، إلى أن أعمال الاختبارات العملية تُجرى تحت إشراف متخصصين في المجالات المُعلن عنها، وأنه تم الاستعانة بممثلين عن شركات مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وقنا والأقصر خلال الاختبارات العملية، لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة.

وأوضحت سمية عساف، رئيس قطاع الموارد البشرية، أن اختبارات الحاسب الآلي تُجرى يومي 24 و25 ديسمبر الجاري بجامعة سوهاج في مركز الاختبارات أسفل مجمع المدرجات بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك لوظائف أخصائي موارد بشرية ومحاسب وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة ومراقب أمن، كما تُجرى الاختبارات العملية لوظيفة كيميائي وفني معمل فى الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر بمحطة مياه نيدة بقرية نيدة مركز أخميم.

وتجرى الاختبارات العملية لوظيفة أخصائي سلامة وصحة مهنية في الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر بمحطة مياه سوهاج، غرب بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج، وتُجرى الاختبارات العملية لوظيفة سائق، وسائق معدات ثقيلة، في الفترة من 19 إلى21 ديسمبر بمحطة مياه نيدة، إضافة إلى إجراء الاختبارات العملية لوظيفة حرفي سادس في الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر الجاري بمحطة مياه سوهاج غرب بشارع الجمهورية، بمدينة سوهاج.

وتُجرى الاختبارات العملية لوظيفة عامل بمراكز طما وطهطا والمراغة وجهينة في الفترة من 19 حتى 21 ديسمبر بمحطة مياه المراغة السطحية بنجع الأبعادية بقرية بني هلال بالمراغة، فيما تُجرى الاختبارات العملية لوظيفة عامل بمراكز سوهاج وأخميم وساقلتة والمنشأة في الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر بمحطة معالجة صرف صحي غرب سوهاج طريق الدير نجع الشيخ حمد بجوار قوات الأمن، وتُجرى الاختبارات العملية لوظيفة عامل بمراكز جرجا والبلينا ودار السلام في الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر بمحطة مياه البلينا السطحية بشارع البحر، بجوار محكمة البلينا بمدينة البلينا.