رئيس الجزائر يهنئ قطر قيادة وشعبا بعد النجاح في تنظيم كأس العالم

هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد النجاح المميز لبلاده في تنظيم بطولة كاس العالم 2022.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أجرى مساء الأحد مكالمة هاتفية مع أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، هنأه فيها باليوم الوطني لقطر، متمنيا له وللشعب القطري الشقيق مزيدا من الرخاء والتقدم.

ونوّه ذات المصدر بأن الرئيس تبون، قدم بذات المناسبة، تهانيه الحارة لدولة قطر قيادة وشعبا، لما حققته من تميّز ونجاح على كل المستويات في تنظيم النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم .

كما لفت ان أمير دولة قطر شكر الرئيس تبون، على نبل مشاعره، متمنيا له وللشعب الجزائري دوام الهناء والازدهار.

يذكر ان الرئيس الجزائري حضر حفل افتتاح نهائيات بطولة كأس العالم التي عاد لقبها للأرجنتين على حساب فرنسا بركلات الترجيح 4-2 ( 3-3 بعد التمديد)، تلبية لدعوة أمير دولة قطر.