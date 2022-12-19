حزب المؤتمر الهندي يتهم مودي بالهروب من النقاش حول وضع الحدود مع الصين

اتهم حزب المؤتمر الهندي المعارض ، اليوم الأحد، رئيس الوزراء ناريندرا مودي "بالهروب" من نقاش في البرلمان حول الوضع على طول الحدود مع الصين وقال إنه هو وليس وزير الدفاع الذى يتعين عليه أن يجيب على هذه القضية.

كما طرح حزب المعارضة أسئلة على الحكومة بشأن قضية الحدود الصينية الهندية، قائلا إن الدولة تطالب بإجابات عنها وأنها تستحق هذه الإجابة، بحسب وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية .

وتساءل الأمين العام لحزب المؤتمر جيرام راميش في بيان بعد عامين من "فك الارتباط" الذي طال أمده "عما شجع الصينيين على محاولة الاستيلاء على الموقع الهندي في منطقة تانجتسي في تاوانج ".