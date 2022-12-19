انتهى اليوم، الاستفتاء الذي أعلن عنه إيلون ماسك، رئيس شركة تويتر، أمس، إلى تصويت 57.5% من إجمالي 17 مليون شخص شارك فيه، لصالح تنحيه عن رئاسة المنصة.

وكان ماسك، نشر أمس الأحد، تصويتا للجمهور يسأل فيه إذا ما كان ينبغي أن يتنحى عن منصبه كرئيس لتويتر، وأكد أنه سيلتزم بنتائج هذا الاستطلاع.

وشارك في الاستفتاء أكثر من 17 مليون شخص، وصوت منهم أكثر من 10 ملايين شخص بنعم على تنحي إيلون ماسك، عن رئاسة تويتر، بنسبة 57.5% ممن شاركوا بالتصويت.

وعقب دقائق من نشره الاستطلاع، أمس، غرد ماسك بقوله إن الذين يريدون السلطة هم الذين لا يستحقونها، كما أشار المثل القائل "كن حذرًا مما ترغب فيه، فقد تحصل عليه".