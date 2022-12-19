" لتنحى الخلافات جانبًا ولنهتف جميعًا بأسم ميسي " .. الشعار الذي وضعه كل أبناء قارة أمريكا الجنوبية نصب أعينهم خلال الـ120 دقيقة التي خاض فيها المنتخب الأرجنتيني نهائي المونديال أمام فرنسا مساء الأحد.

العداء تحول لصداقة والكراهية تحولت لعشق طوال 120 دقيقة من أجل هدف واحد وهو أن يعود اللقب لحضن قارتهم من جديد ولو من بوابة الأرجنتين.

الصراع الكروي بين أمريكا الجنوبية وأوروبا وصل إلى ذروته.. إتهامات متبادلة مع كل لقب .. والشعار الدائم مباراة من أجل الثأر.

قارة أمريكا الجنوبية والتي تعاني معظم بلدانها من فقر يرى نجومها دائمًا أن أوروبا تحظى بكل أشكال الرفاهية وأنهم مجبرون على الأنضمام لأنديتهم بسبب الظروف المعيشية القاسية والكثير من الأحيان يتعرض النجم اللاتيني لعنصرية أوروبية حتى لو كان يحمل جنسية دولة أوروبية.

كل تلك الأمور خلقت حالة من التعاطف الشديد عاشها منتخب الأرجنتين بعد التتويج بكأس العالم الثالث في تاريخه.

وتوج التانجو بلقب كأس العالم الذي اقيم في قطر في نسخته الـ 22 بعد الفوز في الدور النهائي أمام فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد نهاية الوقت الاصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 3-3.

وبعد تتويج بلقب كأس العالم، تلقت الأرجنتين التهاني من أقرب منافسيها في قارة أمريكا الجنوبية التي لم تتوحد منذ فترة بعيدة، حيث كان هناك إجماع على أن ليونيل ميسي يحقق لقب كأس العالم قبل اعتزاله بشكل رسمي لأنها المسابقة التي كانت تنقص دولاب بطولاته.

وبعيدا عن شعبية ليونيل ميسي في العالم كله، إلا أنه نجح في توحيد قارة بأكملها وهي أمريكا الجنوبية، رغم المنافسة القوية مع منتخبات القارة بالأخص في بطولة كوبا أمريكا، التي توج بها أيضا ليونيل ميسي في عام 2021.

دوافع كثيرة كانت حاضرة في ليلة الأرجنتين وفرنسا التاريخية والتي كسرت أرقام قياسية عديدة، في مقدمتها أن العنصرية المتواجدة في قارة أوروبا جعلت التانجو يهتف بأسمه قارة بأكملها.

بالإضافة إلى أن قارة أوروبا هي المسيطرة على لقب كأس العالم منذ نسخة 2006 وبالتحديد منذ أن هزم منتخب البرازيل الماكينات الألمانية في النهائي بنتيجة 2-0، حيث فازت إيطاليا في عام 2006، إسبانيا في 2010، ألمانيا في 2014، وفرنسا في 2018، إذا كان لابد أن ينتهي سطو القارة العجوز على اللقب القاري.

وبسبب أن أساطير بعض الأندية الأوروبية هم لاعبين من قارة أمريكا الجنوبية، يُرى أن قارة أوروبا بأنديتها تستغل مواهب القارة اللاتينية الجبارة وأمثال عديدة مثل ميسي ومارادونا ورونالدو وكاكا وغيرهم.

وبالتالي تنجح في تحقيق أرباح مالية كبيرة رغم أن قارة أمريكا الجنوبية معظم بلادها تعاني من الفقر وهذا ما يعتبروه قضية كل اللاتينين.

وبالصراع الفردي الأزلي القائم بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، كانت القارة كلها تسعى لأن يكون البرغوث الأرجنتيني هو الأفضل في تاريخ اللعبة وأن ينهي مسيرته الكروية محققا الإنجاز الذي عجز عنه صاروخ ماديرا في الحقبة الجديدة.

والدليل أن أول التهاني بإنجاز ليونيل ميسي مع الأرجنتين من نيمار دا سيلفا ورونالدو الظاهر وبيليه، ورغم أن جميع الأسماء السابقة هم من منتخب البرازيل والذي كان من المرشحين للتتويج باللقب إلا أن الأمر كان أكبر من ذلك حيث يسعون لإثبات كرامة القارة.

وأخيرا تنظيم قطر لهذه النسخة من المونديال والتي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط أشادت به الصحف اللاتينية في جميع الدول، والذي جعل الأمور تزداد إثارة هو التعليقات المميزة على ارتداء ليونيل ميسي للعبائه في احتفاله باللقب الأغلى في حياته المهنية، في حين الانتقادات التي طالت قطر بسبب هذه اللقطة جاءت كلها من أوروبا.