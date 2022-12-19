يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، غدا الثلاثاء، في النسخة الثانية من مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، والذي تستضيفه العاصمة الأردنية، بحضور عدد من الرؤساء والقادة العرب والأجانب.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي- في بيان اليوم الاثنين- أن هدف المؤتمر هو دعم العراق في مرحلة دقيقة من التعافي السياسي والاقتصادي، بهدف ترسيخ سيادته وتعزيز التوازن في علاقاته بمحيطه العربي، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يلقي أبوالغيط كلمة أمام المؤتمر تركز على دور العراق المهم في المعادلة الإقليمية وأهمية إبعاده عن الاستقطابات والتجاذبات، لتمهيد السبيل نحو الانطلاق الاقتصادي، وتلبية تطلعات المواطنين والتخفيف من معاناتهم الطويلة.

وأضاف رشدي أنه من المقرر أن يشارك الأمين العام كذلك خلال زيارته إلى الأردن في احتفالية إطلاق المجموعة الوثائقية لجامعة الدول العربية والأردن والتي تنظمها الجامعة الأردنية، تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، وبمشاركة عدد من كبار المسئولين والوزراء الأردنيين، بالإضافة إلى قيادات سياسية وفكرية وإعلامية، وذلك تزامنا مع الذكرى الستين لتأسيس الجامعة الأردنية.