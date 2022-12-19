التعليم العالي: إعادة تشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية وإعلان معايير مسابقة أفضل جامعة

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية، والتي يترأسها الوزير، وتضم في عضويتها مستشار الوزير للأنشطة الطلابية مقررًا، ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب بجامعات بني سويف، وبورسعيد، والقاهرة، والإسكندرية، والأقصر، وطنطا، بالإضافة إلى ممثل عن الجامعات الخاصة، وأحد العاملين بمكتب الوزير ويتم تكليفه أمينًا لهذه اللجنة.

وأوضح الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، أن اللجنة ستحكم مسابقة "أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية" للعام 2021/2022، طبقًا للمعايير التي سبق ووضعتها اللجنة السابقة، وقد جاءت المعايير كالتالي:

١- تنظيم عدة زيارات ميدانية للجامعات لتفقد مدى إتاحة وجاهزية البنية التحتية من مقار إدارية لتنفيذ الأنشطة، والتعرف على مؤهلات الكوادر الفنية وقدراتها على القيام بالمهام المنوطة بهم، والموارد المالية المتاحة للإنفاق على الأنشطة وكيفية تنمية هذه الموارد، والخطة المُستقبلية للأنشطة والمُعتمدة من مجلس اتحاد الجامعة ونائب رئيس الجامعة، وبروتوكولات التعاون ومُذكرات التفاهم مع الجهات المختلفة، ومدى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بتلك الاتفاقيات، وتضم المعايير وجود مستشاري اللجان المختلفة بالكليات والجامعة، وتوافر مراكز تدريب للأنشطة المختلفة مثل الجوالة، والفنون، ونماذج المحاكاة وغيرها، ومحاضر اللجنة العليا المُشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية موضحةً نسبة المُشاركة (ترشح وتصويت/ العدد الكلي، ونسبة الكليات المشاركة/ كليات الجامعة، ونسبة المعينين / العدد الإجمالي لأعضاء الاتحاد)، ومحاضر مجلس اتحاد الجامعة حتى موعد الزيارة.

٢- تنفيذ الأنشطة على مستوى الكليات والجامعة على مستوى القطاع الجغرافي أو على مستوى الجمهورية (مشاركة أو استضافة وتنفيذ)، والاشتراك في أنشطة الوزارات والجهات الأخرى، والتحول الرقمي ورقمنة الأنشطة ووجود قاعدة بيانات للقائمين بالنشاط والمُستفيدين منه، وتراعي المعايير الاتساق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيق أهدافها، والمشاركة الدولية لتمثيل مصر وأهم النتائج المُحققة، وأنشطة ذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الموهوبين والمُبتكرين، والأنشطة المُستحدثة والمميزة للجامعة.

٣- التفاعل والمشاركة في أنشطة القطاعات الأخرى ومنها خدمة المجتمع والبيئة المُحيطة (معسكرات العمل، والقوافل الطبية، والعمل التطوعي، ومشروعات محو الأمية، وتنمية الأسرة، وأنشطة تنمية الوعي وتعميق الانتماء (ندوات ولقاءات وزيارات ميدانية وأبحاث ومسابقات وبرامج معايشة والاشتراك في الاحتفالات القومية)، والتعاون مع جمعيات العمل الأهلي والتطوعي.

٤- تنفيذ استبيان رأي للطلاب لقياس مدى رضاهم عن الأنشطة (برامج، وفترات زمنية، وتحديد أولويات الطلاب، والتأكيد على تنفيذ معايير جودة الأنشطة الطلابية من حيث (التنوع، والمساحة الزمنية، وكثافة المشاركة وتوضيحها عند وصف مشروعات النشاط).

٥- تقديم مواد توثيقية (كتاب أو كتيب أو مجلة) لكل الأنشطة التي تم تنفيذها وقياس مدى مطابقتها للخطة الموضوعة مسبقًا.

وأشار عبداللطيف، إلى أن اللجنة العليا للأنشطة الطلابية ستعقد اجتماعًا خلال الفترة المُقبلة، برئاسة أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتحديد الجدول الزمني وآليات التنفيذ من حيث فترة التسابق وموعد تسليم الكتيبات وآلية الزيارات الميدانية، كما سيتم دعوة رؤساء ونواب رؤساء اتحادات الجامعات المنتخبين لحضور هذا الاجتماع لتقديم التهنئة لهم، ومناقشة خطتهم للأنشطة المستقبلية.

وتمت مخاطبة نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، بشأن اتخاذ اللازم والتنبيه بالعمل على الاستعداد للوفاء بشروط ومعايير المسابقة؛ لحين انعقاد اجتماع اللجنة وتحديد تاريخ بداية التنفيذ الفعلي.