روسيا: السياسات الأمريكية تضع موسكو وواشنطن على شفا صدام مباشر

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن السياسات الأمريكية تضع موسكو وواشنطن على شفا صدام مباشر، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وأعلن الجيش الروسي، في وقت سابق اليوم الاثنين، أنه أسقط أربعة صواريخ هارم أمريكية الصنع فوق أراضيه في سماء منطقة بيلجورود المتاخمة لأوكرانيا حيث تشن موسكو هجوماً منذ فبراير الماضي.



وقالت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي الذي نشر على تطبيق "تليجرام": "تم إسقاط أربعة صواريخ أمريكية مضادة للرادار من طراز هارم في المجال الجوي لمنطقة بيلجورود" بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.