 روسيا: السياسات الأمريكية تضع موسكو وواشنطن على شفا صدام مباشر - بوابة الشروق
الإثنين 19 ديسمبر 2022 4:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟


النتـائـج تصويت

روسيا: السياسات الأمريكية تضع موسكو وواشنطن على شفا صدام مباشر

سارة أحمد
نشر في: الإثنين 19 ديسمبر 2022 - 4:15 م | آخر تحديث: الإثنين 19 ديسمبر 2022 - 4:15 م
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن السياسات الأمريكية تضع موسكو وواشنطن على شفا صدام مباشر، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأعلن الجيش الروسي، في وقت سابق اليوم الاثنين، أنه أسقط أربعة صواريخ هارم أمريكية الصنع فوق أراضيه في سماء منطقة بيلجورود المتاخمة لأوكرانيا حيث تشن موسكو هجوماً منذ فبراير الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي الذي نشر على تطبيق "تليجرام": "تم إسقاط أربعة صواريخ أمريكية مضادة للرادار من طراز هارم في المجال الجوي لمنطقة بيلجورود" بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك