لاعبو منتخب فرنسا يشاركون في حدث لتوجيه الشكر للجماهير

يخطط لاعبو المنتخب الفرنسي لتوجيه الشكر لجماهيرهم على دعمهم لهم في بطولة كأس العالم بقطر خلال حدث في باريس عقب الخسارة أمام المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية أمس.

وذكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه بعد عودة المنتخب للعاصمة الفرنسية باريس، سيظهر في ميدان كونكورد مساء اليوم الاثنين.

وكانت هناك بعض الأنباء المتضاربة لأن رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو جريه قال في وقت سابق إن اللاعبين أرادوا التوجه لمنازلهم وأنهم لن يظهروا أمام الجماهير.

وقال لشبكة "بي اف ام تي في" :"يفضل اللاعبون التوجه لمنازلهم الليلة، وأنا أتفهم هذا، هذا أمر طبيعي للغاية".

وكان المنتخب الفرنسي يدافع عن لقبه الذي حصده في 2018 بروسيا خلال البطولة التي انتهت فعاليتها أمس بقطر، ولو كان المنتخب الفرنسي توج باللقب لشارك اللاعبون في موكب بباريس، ولكن المنتخب الفرنسي خسر أمام الأرجنتين 2 / 4 بركلات الترجيح.