موسكو: تسقيف أسعار الغاز الروسي سيؤدي إلى زعزعة الأسواق العالمية

حذرت وزارة الخارجية الروسية من تداعيات تحديد الاتحاد الأوروبي سقف لأسعار الغاز الروسي، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى زعزعة الأسواق العالمية.



وقال سفير المهام الخاصة بالوزارة يوري سينتيورين ـ حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين ـ إن مبادرة الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز تتناقض مع قواعد السوق وستؤدي إلى تدهورها.



وأضاف السفير الروسي، أن بحث مثل هذه المبادرات يزعزع استقرار الأسواق ويرفع مستوى الغموض ويزيد من عدم اليقين.



وتأتي تصريحات السفير الروسي قبيل اجتماع يعقده وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي - في وقت لاحق من اليوم - لبحث مسألة تسقيف سعر الغاز الطبيعي الروسي.