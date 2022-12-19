كأس العالم 2022: شركة ألمانية تعتذر عن إعلان أغضب مشجعات مغربيات

وعلى المنوال ذاته، نشرت الشركة الألمانية صورة للمشجعة كرواتية مصحوبة بنتيجة المباراة التي انتهت بهزيمة الكروات بثلاثة أهداف أمام الأرجنتين.

واختزلت الشركة حملتها في الشعار التالي "منتوج يزيل المساحيق والدموع"، في إشارة لصورة العارضتين اللتين بدت علامات الحزن واضحة على وجهيهما.

كما تضمن الإعلان جملا دعائية أخرى في محاولة لاستمالة مشجعات كأس العالم إلى شراء الغسول الجديد والتخلص من الطلاء والصبغات.

ففي تدوينة على انستغرام كتبت الشركة تدعم أنجح دولة إفريقية في كأس العالم بنسبة 100 في المائة، يمكنك مسح المساحيق والدموع، وسيصبح جلدك نظيفا وجاهزا لتشجيع فريقك من جديد".

اتهامات بالتميز والسخرية

لكن يبدو أن تلك الحملة الدعائية جاءت بنتائج عكسية وجرت على الشركة انتقادات بلغات مختلفة.

واتهم نشطاء عرب وأجانب الشركة بالسخرية من المنتخبين المغربي والكرواتي ، خاصة أن الإعلان لم يشمل أعلام باقي المنتخبات التي غادرت البطولة في وقت مبكر.

من ناحية أخرى، دافع البعض عن الشعارات المستخدمة في الإعلان باعتبارها "مجرد دعاية طريفة لا تقصد الإهانة أو الاستخفاف".

غير أن الطرافة التي لمسها البعض في الإعلان، وجد فيها آخرون "استسهالا غير محسوب أوقع الشركة في فخ التسطيح والترويج لأفكار نمطية".