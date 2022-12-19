السجن 111 عاما بحق 23 شخصا بتهمة الاحتيال المالي بالسعودية

أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الإثنين، صدور حكم قضائي بالسجن لمدد 111 سنة وغرامات مالية تجاوزت 28 مليون ريال، على تشكيل إجرامي مكوّن من 23 شخصًا من بينهم مواطنة (سعودية) وزوجها الوافد، بتهمة الاحتيال المالي وغسل الأموال والتزوير ومخالفة نظامي مكافحة الجرائم المعلوماتية ومكافحة التستر.

وقالت النيابة العامة، عبر حسابها على "تويتر"، إن "التشكيل الإجرامي يضم 23 شخصًا وكيانًا تجاريًّا، من بينهم مواطنة وزوجها الوافد، وتم الحُكم عليهم بعقوبات" بلغت 111 سنة، وغرامات مالية تجاوزت 28 مليون ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت بسببها الجريمة".

كما حكم عليهم أيضا دون الكشف عن جنسياتهم، بـ"مصادرة المتحصَّلات من الجريمة، ومنها أربعة عقارات ومركبات وأجهزة إلكترونية إضافة إلى إبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتاهم".