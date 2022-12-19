جامعة القاهرة تطلق مبادرة لتحويل وحدة مكافحة العنف ضد المراة لتشمل الإنسان والحيوان

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، تحت رعاية د. محمد الخشت حفل ختام فعاليات حملة الـ 16 يوما العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، بحوار مفتوح، وعرض فيديوهات تسجيلية عن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وعن مبادرة شباب من أجل التنمية، أعقبها عرض للشباب الفائزين بالمركز الأول في مسابقة مبادرة شباب من أجل التنمية، وحفل موسيقى عربية عن "المرأة المصرية" لكورال شباب الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد علاء مدير وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط، والدكتورة أميرة تاوضروس مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.

وخلال كلمته، قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن حفل ختام حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بمثابة نقطة البدء من أجل مواصلة مسيرة مكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة أو الرجل أو الحيوان، مؤكدًا أن مشكلة العنف متواجدة عبر تاريخ الإنسانية منذ اللحظة الأولى من وجود الإنسان على الأرض ومستمرة، وتعد شيئا بغيضا، كما أن العنف ليس جسديا وماديا فقط بل يتضمن أشكالا أخرى مثل العنف اللفظي وجرح مشاعر الآخرين والابتزاز الذي ساعدت عليه وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الخشت، ضرورة تجاوز العنف إلى لغة أكثر رُقيا وتحضرا من خلال الأنشطة المختلفة، وبذل الجهود لإيجاد مسارات جديدة للتعبير من خلالها عن مختلف الآراء،، لافتًا إلى تضمين هذه المبادئ في مختلف مناحي الحياة مثل فعاليات كأس العالم والذي لا يجب اعتباره مسابقة رياضية فقط بل أنه تهذيب وتطوير لطبيعة التنافس، تخضع لضوابط محددة للتنافس يتم الالتزام بها والخضوع لها من جميع المشاركين.

وأوضح أن دور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة لايقتصر على التوعية فقط بل يتضمن العديد من المسارات مثل التحقيقات، وتقديم أشكال متعددة من الدعم النفسي وغيرها من الطرق التي يمكن أن يتم انتهاجها والتي من أهمها تغيير طريقة التفكير لدى الأفراد.

وأشاد الخشت، بجهود وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة في إدماج العديد من الأنشطة الفنية والرياضية داخلها، مطلقًا مبادرة جديدة بأن تتحول الوحدة إلي وحدة لمكافحة العنف بكل أشكاله الفردية والدولية والمجتمعية.

وعبر الخشت عن سعادته بأن تكون جامعة القاهرة منصة لوزارة التخطيط في إطلاق مبادرة شباب من أجل التنمية والتي تدخل في منظومة المبادرات المصرية، وتهدف إلى فتح قنوات حوارية مع الشباب لتقديم الرؤى المختلفة، وعمل أوراق بحثية وتقديم سياسات، مؤكدًا أن الشباب يمثل اللاعب الرئيسي في صناعة البنية التحتية والرؤي المستقبلية .

من جهتها، أشادت الدكتورة أميرة تاوضروس، مدير وحدة مناهضة العنف، بالدعم المستمر الذي يقدمه الدكتور محمد الخشت للوحدة وأنشطتها واحتياجاتها، مشيرة إلى سفر فريق عمل الوحدة خلال عام 2020 إلى إنجلترا لعرض تجربتها على الجامعات البريطانية المتواجد بها وحدات مماثلة، والتي أشادت بتجربة جامعة القاهرة الفريدة في آلية التحقيق في شكاوى العنف ضد المرأة، والتي سبقت العديد من مثيلاتها في جامعات المملكة المتحدة.

وأوضحت تاوضروس، العلاقة الوثيقة بين حقوق الإنسان وحقوق المرأة باعتبارها إنسانا ويجب تمكينها للحصول على حقوقها، لافتة إلى أن جامعة القاهرة أول جامعة في مصر والشرق الأوسط تؤسس وحدة رسمية لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأضافت أن الوحدة تنظم العديد من الفعاليات تتضمن الندوات والفن والثقافة بهدف توصيل رسالة الوحدة، والمشاركة في المشروعات القومية مثل مشروع تنمية الأسرة المصرية والتي تعد المرأة وتمكينها محورا أساسيا بها، حيث كانت أول جامعة تشارك بهذا المشروع، بالإضافة إلى تأسيس منتدى المدينة والذي يعد الأول من نوعة في الجامعات المصرية، بهدف خدمة المدن الجامعية والطالبات المغتربات، وتم تنظيم العديد من الفعاليات في المدن الجامعية للطالبات تتضمن التدريب على تمكين الفتاة وعمل بعض الخرف اليدوية، وتوفير استشاري نفسي.