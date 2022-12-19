مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في كندا يقترب من نهايته

من المقرر أن يختتم مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي أعماله رسميا في مدينة مونتريال الكندية، مساء اليوم الاثنين، بعد حوالي أسبوعين من المداولات.

ويأمل منظمو المؤتمر والعلماء وممثلو المنظمات غير الحكومية أن يتم في النهاية اعتماد اتفاق عالمي تاريخي بشأن الحفاظ على التنوع البيولوجي في المؤتمر، المعروف أيضا باسم كوب 15.

وأحد أهداف المؤتمر الرئيسية هو حماية 30٪ على الأقل من مناطق العالم البرية والبحرية بحلول عام 2030. ولا يستبعد أن يتم تمديد المؤتمر.

وجدير بالذكر أن عددا كبيرا من الدول المشاركة ممثلُ في الاجتماع على المستوى الوزاري.

وكان من المفترض في بادئ الأمر أن يعقد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر للتنوع البيولوجي في الصين في عام 2020، ولكن تم تأجيله بسبب الوضع الوبائي المستمر هناك.

وتم إجراء الجزء الأول من المفاوضات في أكتوبر الماضي بشكل رئيسي عبر الإنترنت في مدينة كونمينج الصينية.