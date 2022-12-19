رئيس الإمارات ونائبه يهنئان أمير قطر على نجاح تنظيم كأس العالم

بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة نجاح بطولة كأس العالم فيفا قطر2022، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، اليوم الاثنين.



وأضافت الوكالة، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعث هو الآخر برقية تهنئة مماثلة إلى أمير قطر.



وكان رئيس الإمارات، قد بارك لدولة قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد وشعبها "الشقيق"، أمس الأحد، اليوم الوطني، قائلا: "نسأل الله تعالى أن يديم أفراحهم، وكل عام وقطر في عز ورفعة وازدهار".



واختتمت فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022 أمس الأحد، بتتويج منتخب الأرجنتين، على حساب نظيره الفرنسي بركلات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.



ووافق يوم مباراة نهائي كأس العالم، اليوم الوطني لقطر 18 ديسمبر.



وعقب المباراة النهائي، قال الشيخ تميم بن حمد، عبر حسابه بموقع تويتر، إن الدوحة أوفت بوعدها بتقديم بطولة استثائية من بلاد العرب.



وكتب مغردا: "أبارك لمنتخب الأرجنتين فوزهم بكأس العالم قطر 2022، وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة، وأشكر كل المنتخبات على لعبهم الرائع، والجماهير التي شجعتهم بحماس".



وتابع: "ومع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا".