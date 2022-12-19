وزيرة الدفاع الألمانية تعد سلوفاكيا بمزيد من الدعم في مجال الدفاع الجوي

وعدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت بتقديم مزيد من الدعم في مجال الدفاع الجوي.

يأتي ذلك إلى جانب أنظمة صواريخ باتريوت التي كانت ألمانيا نشرتها بالفعل في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والواقعة إلى جوار أوكرانيا مباشرة.

وأوضحت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي ونظيرها السلوفاكي ياروسلاف ناد اليوم الاثنين، أن الأمر يتعلق بشكل محدد بنظام الدفاع الجوي قصير المدى مانتيس المنتظر استخدامه في شرق سلوفاكيا.

وذكر الوزيران أن هذه الخطوة ستحمي مركز الصيانة الذي تم إنشاؤه على مسافة كيلومترات قليلة من الحدود الأوكرانية في مدينة ميخالوفيتش شرقي سلوفاكيا.

ويتم في هذا المركز إصلاح الأسلحة الألمانية التي اسْتُهْلِكَتْ أو أضيرت في الحرب في أوكرانيا.

ولم تذكر لامبرشت مبدئيا تفاصيل عن نشر أنظمة مانتيس، لكنها وعدت في رد سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه سيكون هناك "حل سريع للغاية" مشيرة إلى أن الأمر يتعلق فقط بتوضيح بعض التفاصيل التقنية "وهذا سيستغرق بضعة أسابيع أو شهورا قليلة على أقصى تقدير".