 البرلمان العربي يؤكد وقوفه مع المملكة الأردنية في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف - بوابة الشروق
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البرلمان العربي يؤكد وقوفه مع المملكة الأردنية في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف

أ ش أ
نشر في: الإثنين 19 ديسمبر 2022 - 5:55 م | آخر تحديث: الإثنين 19 ديسمبر 2022 - 5:55 م

أعرب البرلمان العربي عن خالص تعازيه وصادق مواساته للمملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا في استشهاد عدد من رجال الأمن الذين فاضت أرواحهم أثناء تأديتهم الواجب الوطني في حفظ أمن واستقرار المملكة ومواجهة عدد من الإرهابيين والخارجين على القانون .

وأكد البرلمان العربي - في بيان له اليوم - تضامنه التام مع المملكة الأردنية الهاشمية في حربها ضد الإرهاب ووقوفه بجانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار وحماية شعبها ومكافحة الفكر المتطرف مجددا إدانته لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تهدد أمن واستقرار دولنا العربية.

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