جوتيريش يحذر من خطر الإرهاب اليميني بعد مؤامرة الانقلاب الألمانية

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حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، من خطر الإرهاب اليميني في جميع أنحاء العالم في أعقاب خطط الانقلاب التي قامت بها شبكة مواطني الرايخ في ألمانيا.

وقال جوتيريش في نيويورك اليوم الاثنين، "لقد ثبت أن أكبر تهديد للإرهاب اليوم في الدول الغربية يأتي من اليمين المتطرف والنازيين الجدد وتفوق البيض".

وأضاف: "أعتقد أننا يجب أن نكون واضحين وحازمين للغاية في إدانة كل شكل من أشكال النازية الجديدة والعنصريين البيض وأي شكل من أشكال معاداة السامية وخطاب الكراهية ضد المسلمين ".

وقال جوتيريش: "من الواضح أن هذا تهديد، ويجب أن نكافح هذا التهديد بتصميم هائل".

وأضاف إن الأحداث في ألمانيا ليست سوى مثال واحد على التهديد الذي تتعرض له المجتمعات الديمقراطية في شتى أنحاء العالم.

ويشار إلى أن "مواطني الرايخ" هم أفراد لا يعترفون بجمهورية ألمانيا الاتحادية أو هياكلها الديمقراطية.