بنك بنجلاديش المركزي يخفف شروط سداد القروض

خفف البنك المركزي البنجلاديشي شروط سداد القروض المستحقة على المقترضين للبنوك التجارية. وقال البنك إنه يمكن للمقترض سداد 50% من القسط المستحق للربع الأخير من العام الحالي وليس 75% من قيمة القسط كما كان مقررا من قبل حتى لا يتم خفض التصنيف الائتماني للمقترض.

كما مدد البنك المركزي فترة السماح لسداد الأقساط المستحقة للفترة من أبريل الماضي حتى ديسمبر الحالي، بواقع عام كامل بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب البنك المركزي فإن تخفيف شروط سداد القروض سيحمي الشركات في بنجلاديش من تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا والتي أدت إلى تآكل إيرادات الشركات.