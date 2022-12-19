زيادة متوسط عمر متعاطي الماريجوانا في فرنسا

ذكر المرصد الفرنسي للمخدرات والإدمان في باريس، اليوم الاثنين، أن متوسط عمر المتعاطين للماريجوانا آخذ في الزيادة.



وأوضح المرصد أن متوسط العمر ارتفع من نحو 25 إلى قرابة 33 عاما بين عامي 1992 و2021.



وهذا يعود جزئيا إلى أن الكثير من الأشخاص الذين بدأوا في تعاطي الماريجوانا في سن صغير استمروا في هذه العادة.



وأضاف المرصد أن التعاطي بين جيل شباب اليوم تراجع أيضا إلى حد ما.



وفي استطلاع شمل حوالي 23 ألفا و660 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما، قال 47% منهم إنهم دخنوا سيجارة ماريجوانا في مرحلة ما من حياتهم. وقال أكثر من 10% إنهم فعلوا ذلك مرة على الأقل في العام الماضي، وهو إحصاء مماثل لإحصاء جرى في عام 2017.



وذكر نحو 6% أنهم دخنوا الماريجوانا في الشهر الماضي، و3% فعلوا ذلك بشكل منتظم و7ر1% يوميا.



وطبقا للاستطلاع غالبية المدوامين على تعاطي الماريجوانا كانوا من الذكور.