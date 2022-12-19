المؤتمر العلمي لتمريض الإسكندرية يوصي بوضع معايير لاختيار مقدمي الرعاية للمسنين

أوصى المشاركون في ختام أعمال المؤتمر العلمي الأول لقسم تمريض المسنين بجامعة الإسكندرية، بضرورة التعاون بين الجهات الأكاديمية والمعنية برعاية المسنين، لتقديم حزمة تدريبية لمقدمي الرعاية في جميع دور المسنين لرفع كفاءة مقدمي الرعاية ومساعدتهم على تقديم أفضل رعاية لكبار السن مع ضرورة وضع معايير لاختيار مقدمي الرعاية للمسنين.



وأكدت الدكتورة نفرتيتي حسن زكي عميد كلية التمريض، أن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو الاهتمام برعاية بالمسنين، والتأكيد على أهمية التأهيل البدني والنفسي وتعزيز الاستقلالية لكبار السن.



ودعا المشاركون خلال المؤتمر الذي نظمته كلية التمريض جامعة الإسكندرية تحت عنوان " التقدم في السن بالمكان: تعزيز الاستقلالية وتمكين كبار السن"، إلى العمل على زيادة وعي المجتمع بالتغيرات الفسيولوجية والنفسية والاجتماعية، التي تحدث للمسنين مع التقدم في السن وذلك للتكيف مع هذه التغيرات ومراعاتها في كل الخدمات المقدمة لكبار السن.



وأشاروا إلى أهمية التعاون بين الجهات الأكاديمية والمعنية بتقديم الرعاية للمسنين ووزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية لوضع معايير لاختيار مقدمي الرعاية للمسنين لضمان جودة حياة أفضل لكبار السن، مؤكدين ضرورة العمل على تشجيع استقلالية كبار السن وتمكينهم من خلال تقديم خدمات لهم تساعد على هذا.



وطالب المشاركون من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والهيئة المعاونة والخريجين، بوضع معايير لدور المسنين تناسب احتياجاتهم وتراعي التغيرات التي تحدث مع تقدم السن لضمان جودة حياة أفضل لكبار السن.