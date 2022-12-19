البنوك الكورية الجنوبية تستأنف بيع السندات مع تراجع حدة تقلبات السوق

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ذكرت هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية أن البنوك ستستأنف بيع السندات "تدريجيا" بطريقة لا تضغط على السوق في ظل تراجع المخاوف من حدوث أزمة ائتمان في كوريا الجنوبية.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضخ السيولة النقدية في السوق لتهدئة المخاوف في أعقاب تخلف شركة الترفيه ليجولاند عن سداد قيمة السندات المستحقة عليها.

في الوقت نفسه حثت هيئة الرقابة المالية البنوك التجارية والمؤسسات التابعة للدولة بتقليل أو حتى توسيع المدى الزمني لبيع السندات بهدف خفض وتيرة ارتفاع تكاليف الاقتراض التي تتزايد سريعا.

وقالت الهيئة في بيان إن "المجتمع المصرفي سيستأنف تدريجيا بيع السندات بالمستويات التي لن تمثل عبئا على السوق، مع استمرار اتصالتها مع السلطات الرقابية المالية.

جاء قرار استئناف بيع السندات خلال اجتماع لمسؤولي هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي الكوري الجنوبي.