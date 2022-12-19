ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش معرضا للفنان الشاب محمد العشري من امتحدّي الإعاقة، بمركز رامتان الثقافي التابع لمتحف طه حسين بالهرم، وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة لدعم وتشجيع المواهب الشابة، والمبدع خاصة من أصحاب الهمم.



ويقدم العشري بالمعرض الذي يفتح أبواب للجمهور في السادسة مساء الأربعاء المقبل تجربته الخاصة في الرسم والنحت والتي يتحدى من خلالها فقد البصر.

يقول الفنان الشاب: منذ نعومة أظافري وأنا أحب الرسم، لكن فقداني لبصري لم يشكّل عائقًا فلم أستسلم لذلك، وتفكرت في أن الله سبحانه وتعالى، أنعم على الإنسان بحواس كثيرة، منها حاسة اللمس، فهي كالعين والأذن، حيث تساعدني في الوصف، استثمرت حواسي الأخرى لمساعدتي للتكيف والتعايش مع ظروفي الخاصة، حتى استطعت أن أرسم وأن أتعلم، وأن أفعل كل ما أريد وذلك دون مبالغة».



وأضاف العشري، بداية اكتشافي كانت على يد الدكتور عبدالباسط عزب، والفنان طارق مأمون، والفنان أحمد ناجي، والفنان محمود الببلاوي، ودعمني الفنان هشام طه، وتبناني الدكتور إيهاب الأسيوطي رئيس قسم النحت بكلية فنون جميلة جامعة المنيا، وبدأ تدريبي منذ آواخر عام 2018 حتى وقتنا هذا، وبدأت كذلك أنتج أعمال في النحت منذ آواخر عام 2018 حتى الآن.



محمد العشري من محافظة الدقهلية مدينة المنصورة مركز منية النصر قرية ميت طاهر، طالب في كلية الألسن جامعة عين شمس قسم اللغة الإيطالية واللغة الألمانية، له العديد من المشاركات الفنية ونال الكثير من التكريمات، ويعد هذا المعرض الذي يستمر عرض أعماله حتى 31 ديسمبر هو أول معرض شخصي له.





