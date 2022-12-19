خبير اقتصادي: مصر تحتاج حكومة تقود قطاع الصناعة للخروج من الأزمة

قال المهندس شريف حمودة خبير اقتصادي، إن قرض صندوق النقد الدولي له فوائد إيجابية ولكن الـ3 مليار دولار ليس رقم كبير قوي واقترضنا قبل ذلك، موضحا أن التأثير الايجابي على الاقتصاد المصري مرتبط بأدائنا وليس مجرد الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وأوضح شريف حمودة، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك استسهال في الاتجاه للاستيراد من كل الأطراف سواء الحكومة ورجال الاعمال والمواطنين، مؤكدا أن مصر تحتاج حاليا حكومة تقود الناس وقطاع الصناعة ونحتاج حكومة بشكل مختلف في الفترة الحالية للخروج من الأزمة.

وأشار المهندس شريف حمودة، إلى أن الثقة في الحكومة وقرارتها سيساهم بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار في مصر والتطور في قطاع الصناعة يحدث في الوقت الحالي بمبادرات فردية وليس رؤية عامة، موضحا أننا نحتاج بيوت تفكير لإنتاج أفكار مختلفة في مواجهة التحديات الاقتصادية.