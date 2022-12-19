منعت المحكمة العليا في السويد، اليوم الاثنين، تسليم صحفي تركي منفي، وهو مطلب رئيسي لأنقرة للتصديق على انضمام ستوكهولم لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقالت المحكمة إن هناك "عوائق عديدة" لإعادة بولنت كينيس رئيس تحرير صحيفة "الزمان" اليومية الذي تتهمه تركيا بالتورط في محاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان في عام 2016، وذلك في إشارة إلى الطبيعة السياسة للاتهامات ووضع كينيس كلاجئ في السويد، بحسب "فرانس برس".

في 18 مايو الماضي، قدمت فنلندا والسويد، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف. حتى الآن، لم يتم التصديق على طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو من قبل دولتين فقط من أصل 30 - وهما المجر وتركيا.

لكن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد أن بلاده لن توافق رسميا على انضمام فنلندا ‏والسويد إلى حلف شمال الأطلسي حتى تتخذا خطوات مطلوبة.‏

وتتهم أنقرة كلا من فنلندا والسويد بـ"دعم جماعات إرهابية"، في إشارة إلى "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا، التي تصنفها تركيا إرهابية، فضلا عن إيواء أتباع فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 15 يوليو 2016، وامتنعت عن التصديق على عضويتهم في "الناتو"، على الرغم من توقيع اتفاق مع البلدين جرى في شهر يونيو.

وجاء توقيع الاتفاق الذي يؤكد دعم تركيا لسياسة الباب المفتوح للناتو، بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وتعهدهما بالتعاون معها في مكافحة "الإرهاب".