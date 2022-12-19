مطروح: صرف 57 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتوفير 3405 فرصة عمل خلال 3 سنوات

قالت دينا عثمان نائب محافظ مطروح، إنه تم صرف منح صحية واجتماعية ودورية واستثنائية لـ111 ألف من العمالة غير المنتظمة بمدينة العلمين الجديدة، بإجمالى 57 مليون جنيه، خلال الثلاثة سنوات الماضية تحت اللواء خالد شعيب للمحافظة.

جاء ذلك فى إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى 107، بمناسبة ذكرى انتصار قبائل مطروح على قوات الاحتلال البريطاني سنة 1915، حيث حيث أوضحت نائب محافظ مطروح، أنه تم صرف منح لعدد 736 عامل بمبلغ 2,3 مليون جنيه، ومنح دورية واستثنائية لعدد 110 ألف عامل بإجمالى 54,7 مليون جنيه، من العمالة غير المنتظمة بمدينة العلمين الجديدة.

وأكدت أنه تم تمويل 39 مشروع، بقروض من مبادرة مشروعك لعدد بإجمالي مبلغ 2,188 مليون جنيه قروض تمويل صندوق تمويل تنمية المراعي والثروة الحيوانية لعدد 72 مستفيد بأجمالي 2,576 مليون جنيه، وتوفير قروض لعدد 15 سيدة من صندوق مشروع المرأة بأجمالي مبلغ 211 ألف جنيه ،وتوفير وظائف لعدد 2271 شخص من أجمالي عدد المسجلين بقاعدة بيانات تشغيل القوى العاملة، بالإضافة تشغيل 31 من ذوي القدرات الخاصة.

وأضافت إنه تم تمويل عدد 977 مشروع بإجمالي 95,1 مليون جنيه، وتوفير عدد 3405 فرصة عمل من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى قيام إدارة تنمية القرية، قامت بتمويل 86 مشروع من خلال قروض صندوق التنمية المحلية باجمالى مبلغ 508 ألف جنيه، وذلك خلال الثلاثة سنوات الماضية،منذ تولى اللواء خالد شعيب قيادة محافظ مطروح.