النمسا تسجل 3992 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

سجلت النمسا، 3992 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و648 ألفا و626، وترتفع الوفيات لتسجل 21 ألفا و317.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 20 مليونا و263 ألفا و306 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.