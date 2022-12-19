استطلاع: مواطنو الاتحاد الأوروبي يفضلون إيواء الأوكرانيين عن تزويد أوكرانيا بالسلاح

أظهرت نتائج استطلاع رأي نشرتها المفوضية الأوروبية أن عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يؤيدون إيواء الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي يفوق عدد المواطنين الذين يؤيدون تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وقال بيان للمفوضية اليوم الاثنين إن نحو 88% من مواطني الاتحاد الأوروبي أيدوا ارسال مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، كما أيد 82% من مواطني التكتل "الترحيب بالمواطنين الفارين من الحرب".

في الوقت نفسه، حصل تسليح أوكرانيا على تأييد 59% من مواطني الاتحاد الأوروبي. حيث أيد 26% من المشاركين في الاستطلاع بشكل كامل "شراء وتزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية"، بينما أبدى 33% منهم ميلهم إلى الموافقة على تزويدها بالأسلحة.

وكان التأييد الشعبي لعقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا قويا. حيث أيد 71% الإجراءات العقابية، حيث أيدها بشكل كامل 42% بينما أبدى 29% ميلهم إلى تأييدها.

كما أكد الاستطلاع التأييد الشعبي لجهود الاتحاد الأوروبي للابتعاد عن الوقود الأحفوري الروسي بنسبة 82%.