العراق: داعش لايزال يشكل خطرا في البلاد ويتعين شن هجمات متواصلة على فلوله

حذر المتحدث الرسمي بإسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، مساء اليوم الاثنين، من أن تنظيم داعش لازال يشكل خطرا على العراق وعلينا شن هجمات متواصلة على فلوله.

وقال المتحدث في تصريح لتلفزيون "العراقية" - "علينا أن لا نغفل أو نتراخى وتكثيف الجهد الاستخباري لملاحقة فلول داعش وهناك تعاون مع قوات التحالف الدولي في هذا الموضوع".

وأضاف "أن تنظيم داعش لازال ينتشر في سوريا، ويشكل خطرا على العراق وأن القوات العراقية تنفذ يوميا عمليات عسكرية لملاحقة فلول داعش وتحقق يوميا ضربات موجعة ضد عناصر التنظيم".

وأكد المتحدث العسكري" أن القوات العراقية بحاجة إلى جهد الطائرات المسيرة والتكنولوجيا الحديثة، وتجهيز قوات الدفاع الجوي بالأسلحة والرادارات وتوسيع الجهد الاستخباري داخل البلاد أو مع التحالف الدولي لملاحقة فلول داعش".

وقتل تسعة من أفراد قوات الأمن العراقية في هجوم استهدف آلية تقلهم في محافظة كركوك في شمال العراق، ونسب إلى تنظيم داعش الإرهابي.