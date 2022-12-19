محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة مناطق الخارجة القديمة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الاثنين، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بعدد من مناطق الخارجة القديمة، يرافقهما المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.



ووجه المحافظ، بسرعة إزالة التعديات على خطوط التنظيم وتمهيد شارع عاشور بمنطقة السبط الشرقي، وسرعة رصف شارع مستشفى الصدر والشوارع الداخلية بحي المروة وفتح طريق من خلف مستشفى الخارجة وصولا لمنطقة سوق البساتين.



وشدد الزملوط على إلتزام الباعة بالمحلات المخصصة بسوق الشعلة ورفع أي إشغالات تعوق الحركة؛ حرصًا على سلامة رواد السوق وتأمين إجراءات التعامل في حالات الطوارئ.